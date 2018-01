Padmaavat Box Office Collection: दुनियाभर में Top-5 में शामिल होकर 'पद्मावत' ने दी हॉलीवुड फिल्मों को करारी टक्कर

WW BO Top 5 for the weekend ending Jan 28th 2018: 1. #MazeRunner - $86.1 M 2. #Padmaavat - $35 M 3. #JumanjiMovie - $34.1 M 4. #TheGreatestShowmanMovie - $19.6 M 5. #SecretSuperstar - $19 M 2 Indian Movies make the cut.. A Proud Moment for Indian Cinema!

#Padmaavat makes into Top 10 Weekend BO in all major movie markets around the world for the Opening weekend.. #India - 1#UAE - 1#NewZealand - 1#Canada - 4#Australia - 5#USA & #UK - 10