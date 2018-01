Padmaavat: 'घूमर' गाने में हुआ ऐसा चेंज कि हो गया Viral, ट्विटर पर लोग उड़ा रहे मजाक

खास बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घूमर गाना संशोधन के साथ फिर किया गया अपलोड दीपिका पादुकोण के कमर को ढका गया

फिल्म 'पद्मावत' को लेकर सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि ऐसी चीजों को भी बदलाव किया गया. जिसे देख या सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी. फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना 'घूमर-घूमर' में कुछ ऐसे चेंजेज किए गए हैं, जिसकी निगाह शायद किसी पर न पड़ेगी. फिल्ममेकर्स ने इस गाने फिर से रिलीज किया गया है. गाने में नाचते हुई दिखाई दे रहीं दीपिका पादुकोण के कपड़ों में बदलाव किया गया है. 'पद्मावत' फिल्म मेकर्स ने घूमर गाने का नया वर्जन रिलीज किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण के घांघरा और चोली के बीच दिखने वाले हिस्से को दुपट्टे से ढाक दिया गया है.घांघरा-चोली के बीच दीपिका की दिखने वाली कमर को कम्प्यूटर से स्पेशल इफेक्ट के जरिए कवर किया गया है. सेंसर बोर्ड द्वारा कराए गए बदलावों में यह बदलाव देखने के बाद सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है.संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की स्क्रीनिंग में मौजूद एक अंग्रेजी वेबसाइट के सूत्र के मुताबिक सीबीएफसी के कमेटी ने गाने में दीपिका के दिखने वाले बेली को ढकने या कट करने के लिए निर्देश दिए थे. घूमर के नए वर्जन गाने को यूट्यूब पर शेयर कर दिया गया है और लगभग 90 मिलियन से ज्यादा व्यू भी हो चुके हैं.