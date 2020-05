कराची में हुए विमान हादसे पर छलका पाकिस्तानी एक्ट्रेस का दर्द, बोलीं- अल्लाह जी हम थक गए हैं, इतनी हिम्मत...

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था. प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ. समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर दी है. अब इस दुर्घटना पर पाकिस्तान एक्ट्रेस हुमैमा मलिक (Humaima Malick) का रिएक्शन आया है. हुमैमा मलिक (Humaima Malick Twitter) ने ट्वीट करते हुए इस हादसे को लेकर अपना दर्द बयां किया है.

Devastated to hear this terribly sad news of @Official_PIA plane crash from LHE-KHI. May Allah give sabar to the bereaved families of the departed souls. Yah Allah reham kar