जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- जन्नत जल रही है, हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं...

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया है. राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 (Jammu and Kashmir Article 370 of the Constitution of India) के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. पिछले कुछ दिन से जम्मू-कश्मीर में बने तनाव भरे हालात को लेकर पाकिस्तानी कलाकार भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं. पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया है, जिससे उनकी चिंता साफ जाहिर हो रही है.

Have we conveniently blocked what we don't want to address? This is beyond lines drawn on sand, it's about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir#kashmirbleeds