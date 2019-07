पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हुईं भावुक, बोलीं - "बिरयानी और बर्गर खाना बंद करना पड़ेगा"

फिल्म 'रईस' से बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) इन दिनों अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. कभी उनकी फोटो तो कभी उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धमला मचाता रहता है. लेकिन अपनी हाल ही की पोस्ट में माहिरा खान (Mahira Khan) थोड़ी परेशान नजर आईं. दरअसल, पाकिस्तानी एक्ट्रेस (Mahira Khan) बिरयानी और बर्गर छोड़ने की बात से दुखी हैं. इसे लेकर उन्‍होंने एक ट्वीट भी किया है. खास बात तो यह है कि उनका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है.

My chin just had a word with me. Says I need to stop eating burgers and biryani! My eyes.. well they gave up a while ago