जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, कहा-"भारत ने तोड़ा है अंतरराष्ट्रीय कानून"

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्य सभा में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटाने का ऐलान करते हुए देश की जनता के साथ-साथ विदेशियों को भी चौंका दिया था. इसी बीच आए पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik) के ट्वीट ने सबका खूब ध्यान खींचा है. पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik) ने जम्मू-कश्मीर और धारा 370 (Article 370) को लेकर अपना ट्वीट किया. इस ट्वीट में वीना मलिक (Veena Malik) ने भारत पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने बल्कि 70 साल से कश्मीरियों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है.

राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर पर किया ट्वीट तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने कसा तंज- किसने लिखा...

India violated all international laws by using cluster bomb and using military force against the innocent Kashmiris

For 70 years India has failed to suppress Kashmiris,India's reincarnation of Hitler; Modi be a fool to think he can by force defeat Kashmir cause today#Article370