इस शख्स ने 'निहारी' को बताया पाकिस्तान की नेशनल डिश, तो अदनान सामी ने लगाई क्लास, बोले- लखनऊ में...

ट्रोलर के इस कमेंट पर अदनान (Adnan Sami) ने रिएक्ट करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "हां, यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है. इसका आविष्कार लखनऊ में हुआ था. तो भारतीय व्यंजन पाकिस्तान की नेशनल डिश है. बिल्कुल उर्दू की तरह जो मूल रूप से भारत का ही है. लगे रहो..." अदनान सामी के इस जवाब पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Ummm... It belongs to Uttar Pradesh & was invented in Lucknow! So you have an Indian dish as Pakistan's ‘National Dish'... Just like Urdu which also is originally from India... Etc etc! Carry on!https://t.co/SmLJqMvdBU