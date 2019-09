Pal Pal Dil Ke Paas को लेकर इस बॉलीवुड एक्टर का करण देओल पर निशाना, कही यह बात...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने ट्वीट को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए है. हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कमाल आर खान ने सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे करण देओल (Karan Deol) की डेब्यू फिल्म 'पल-पल दिल के पास' (Pal Pal Dil Ke Paas) को लेकर ट्वीट किया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके (KRK) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने करण देओल और उनकी फिल्म को लेकर ट्वीट किया हो. इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, जो खूब सुर्खियों में रहा था.

Film #PalPalDilKePaas collected 6Cr in first week and it's a biggest disaster of any newcomer till date because of heavy budget of 65Cr! Film is discontinued from the theatres. Now Inder Kumar will never make film with Karan Deol who did sign him before the release of #PPDKP!