Pal Pal Dil Ke Paas: बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- यकीन नहीं हो रहा सनी देओल ने ये फिल्म...

सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे करण देओल (Karan Deol) की डेब्यू फिल्म 'पल पल दिल के पास (Pal Pal Dil Ke Paas)' आज रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्टर और यूट्यूब पर फिल्मों के रिव्यू करने वाले कमाल आर खान ने भी 'पल पल दिल के पास' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने सनी देओल के डायरेक्शन वाली इस फिल्म को बहुत ही खराब बताया है. कमाल आर खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. करण देओल के साथ 'पल पल दिल के पास' से सहर बाम्बा भी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.

#PalPalDilKePaas is really bad film. I can't believe that Sunny Deol has made such a bad film to finish career of his own son. This film doesn't have Story music, love or romance. Yes it's having good mountain locations only. It's totally unbelievable for 2:30 hours. 1* for this.