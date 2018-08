इंडियन आर्मी की ताकत दिखाने आ रही 'पलटन', दमदार ट्रेलर देखने के बाद याद आ जाएगी 'बॉर्डर'

पलटन (Paltan) फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर तूफान मचा रहा है. इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको 'बॉर्डर' फिल्म की जरूर याद आ जाएगी. दोनों ही फिल्म के निर्माता जेपी दत्ता हैं. यूट्यूब पर कुछ ही घंटे में 21 लाख से ज्यादा बार ट्रेलर देखा जा चुका है. यही हाल रहा तो 'पलटन' का ट्रेलर जल्द ही यूट्यूब पर टॉप 10 में ट्रेंड करने लगेगा. अनुभवी फिल्म निर्माता जेपी दत्ता अपनी आगामी फिल्म 'पलटन' के हर नए कंटेंट की रिलीज के साथ प्रत्याशा बढ़ाते हुए नजर आ रहे है. छोटे टीज़र और करैक्टर पोस्टर के साथ दर्शकों को लुभाने के बाद, निर्माताओं ने रिलीज होने वाले फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है.फ़िल्म में सभी किरदार इंटेंस युद्ध के लिए तैयार पुरुषों की टोली वर्दी में नज़र आ रहे हैं. इसको देख कर यक़ीनन दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों के बीच रोमांच का स्तर बढ़ गया है.

#PaltanTrailer out tomorrow... Presenting the first look poster of #Paltan... Directed by JP Dutta... 7 Sept 2018 release. pic.twitter.com/paCyAu8CFW