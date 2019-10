एक्टर परेश रावल ने डॉक्टर कफील खान पर किए Tweet के लिए मांगी माफी, यूं मिला जवाब

बॉलीवुड एक्टर और पूर्व सांसद परेश रावल (Paresh Rawal) ने दो साल पहले गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान (Dr. Kafeel Khan) पर किए गए ट्वीट के लिए उनसे माफी मांगी है. परेश रावल ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज घटना के तुरंत बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर कफील को 'एक्टिव टरमाइट क्लैन का हीरो कहा था.' हालांकि, उन्होंने अपने इस ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींचा है. इसके साथ ही परेश रावल (Paresh Rawal) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. डॉक्टर कफील खान ने परेश रावल के इस ट्वीट का बखूबी जवाब दिया है.

There is no shame in apologising when one is wrong ... I apologise to @drkafeelkhan

2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले के बाद डॉ. कफील खान (Dr. Kafeel Khan) को निलंबित करने के साथ ही उन्हें लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि हाल ही में उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है.

डॉक्टर कफील के दोषमुक्त होने के बाद परेश रावल (Paresh Rawal) ने ट्विटर के जरिए उनसे माफी मांगते हुए कहा, "जब कोई गलत हो, तो माफी मांगना कोई शर्म की बात नहीं, मैं डॉ. कफील खान से माफी मांगता हूं."

Thank you @SirPareshRawal sir

I really appreciate that

It was something that hit me hard.



We should also be sorry to those 70 parents who lost their kids in #BRDoxygenTragedy