परेश रावल ने आर्मी और पुलिस को बताया Real Heroes, बोले- हमें एक्टर्स को एंटरटेनर्स कहना चाहिए, क्योंकि...

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) अपनी एक्टिंग के लिए खूब जाने जाते हैं. खासकर अपने रोल बाबू भैया के लिए प्रसिद्ध एक्टर अपने काम से हर किसी के दिल में बखूबी जगह बना चुके हैं. फिल्मी दुनिया के साथ-साथ परेश रावल अपने विचारों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर राय पेश करते हैं. वहीं, हाल ही में उनका एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें एक्टर्स को एंटरटेनर्स कहना शुरू कर देना चाहिए. इसके साथ ही परेश रावल ने ट्वीट में आर्मी और पुलिस का भी जिक्र किया है, साथ ही उन्हें हीरो कहने की भी सलाह दी है.

We Should Start Calling Actors As 'Entertainers' And Our Army & Police As 'Heroes' for Our Next Generation To Know The Actual Meaning Of Real Heroes !!!