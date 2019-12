परेश रावल ने किया ट्वीट, लिखा- म्यांमार से चीन-2 कि.मी. है, फिर रोहिंग्या भारत क्यों आना चाहते हैं

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. समसामयिक मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय पेश करने वाले परेश रावल ने फिर से एक ट्वीट किया है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. परेश रावल (Paresh Rawal Tweet) ने यह ट्वीट रोहिंग्या (Rohingyas) को लेकर किया है. उन्होंने यह ट्वीट कुछ घंटे पहले ही किया है. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. वैसे भी परेश रावल (Paresh Rawal) के ट्वीट खूब सुर्खियां बटोरते हैं.

....Myanmar to India- 1769 kms

....Myanmar to China.- 2km

But,

Why the Rohingyas want to come to India?

and

not China?



Because Unlike India,

there are no seculars

no Intellectuals

no anti nationals no

in China, who support refugees

Rohingyas