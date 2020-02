राहुल गांधी के 'डंडे' वाले बयान पर परेश रावल ने साधा निशाना, बोले- इन सालों में कांग्रेस का आकार...

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'डंडे वाले बयान' पर सियासी घमासान जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब उनके इस बयान को लेकर बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल भी हो रहा है. परेश रावल ने अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. परेश रावल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "इन सालों में कांग्रेस का आकार काफी बड़ा हो गया है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च से राहुल गांधी के डांडा मार तक."

Cong indeed has grown bigger in size over the years - from Mahatma Gandhi's DANDI march to RG's DANDA maar !!!