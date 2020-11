साइना नेहवाल ने अपनी बायोपिक में परिणीति चोपड़ा का लुक किया शेयर, लिखा- बिल्कुल मेरी तरह...देखें Photo

Looking forward to this journey together! My best wishes to the team #SainaNehwalBiopic ???? #Saina @parineetichopra #AmoleGupte @bhushankumar #DeepaBhatia @sujay.jairaj @tseries.official @tseriesfilms

A post shared by SAINA NEHWAL (@nehwalsaina) on Oct 6, 2019 at 10:31pm PDT