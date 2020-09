जब परिणीति चोपड़ा ने इंटरव्यू में की सुशांत के बारे में बात, बोलीं- मैं हमेशा कहती थी कि स्टार आ गया और वो...

Miss you SushantFollow @mysharepost . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . #india #indiangirls #panipuri #weddingdecor #indiaweddings #relationshipgoals #shaadi #mehendi #mehendioutfit #sangeetdance #sangeetdecor #sangeetnight #sangeet #viratkohli #msdhoni #preweddingphoto #preweddingvideo #preweddinggown #babyshowerideas #gifthampers #papakipari #bhaibhai #haryanvi #pakistaniwedding #ahemdabad #familytime #indianfamily #desibhabhi #indianbhabhi

A post shared by My Share Post (@mysharepost) on Sep 21, 2020 at 10:11am PDT