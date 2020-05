पार्टियों के आंदोलन पर पवन कल्याण ने किया ट्वीट, बोले-कोरोना महामारी के दौर में हमें गैस त्रासदी पीड़ितों की...

In times of Corona Pandemic,we should focus on helping Gas Victims' not doing agitations. —————————————

पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने दूसरे ट्वीट में लिखा, "मैं सभी जनसैनिकों और जेएसपी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस तरह के आंदोलन का हिस्सा न बनें, क्योंकि इस तरह के आंदोलन का यह सही समय नहीं है. कृपया, पीड़ित परिवारों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें. गैस रिसाव पर राज्य और केंद्र सरकारों की अंतिम रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं." बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शुक्रवार को यह घटना घटी.

I request all Janasainiks & JSP leaders not to be part of such agitations, as this is not the right time for such agitations.

Kindly, focus on helping victims families .