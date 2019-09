इस सुपरस्टार के पांव छूने गए फैन को बाउंसर ने दिया धक्का, तो भड़के एक्टर...देखें Video

साउथ के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी (Dr. Chairanjivi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' (Sye Raa Narasimha Reddy) 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. हाल ही में फिल्म की रिलीज से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पवन कल्याण (Pawan Kalyan), 'बाहुबली' निर्माता एस एस राजामौली, चिरंजीवी जगपथी बाबू, सुरेंद्र रेड्डी और राम चरण जैसे साउथ के दिग्गज कलाकार शामिल थे. इस आयोजन की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन समारोह के दौरान हुई एक घटना ने सबका खूब ध्यान खींचा. आम लोगों के साथ ही इस घटना पर खुद साउथ के दिग्गज पवन कल्याण भी भड़क गए.

THIS IS #PawanKalyan , Power star shouts on bouncers when they try to push a fan!!

His Love & caring on his fans will never end

