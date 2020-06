प्रेग्नेंट हथिनी को कुछ लोगों ने खिलाया पटाखों से भरा अनानास, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं किया रिएक्ट

केरल में एक प्रेग्नेंट हथिनी (Pregnant Elephant) के साथ पशु दुर्व्यवहार के सबसे क्रूर रूप का मामला सामने आया. दरअसलस कुछ दिनों पहले एक हथिनी को कुछ लोगों ने ऐसा अनानास खिला दिया था, जिसमें बहुत से पटाखे भरे हुए थे. हथिनी को वह अनानास वहीं के स्थानीय लोगों ने खिलाया था. जिसके बाद प्रेग्नेंट हथिनी के मूंह में ही यह अनानास फट गया, इस वजह से उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया और वह मर गई. अब इस पर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का रिएक्शन आया है. दरअसल, श्रद्धा कपूर का लोगों की इस करतूत पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने ऐसे लोगों को जमकर फटकार लगाई है.

How??????

How can something like this happen???

Do people not have hearts???

My heart has shattered and broken...

The perpetrators need to be punished in the STRICTEST way. @PetaIndia@CMOKeralapic.twitter.com/697VQXYvmb