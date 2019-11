'पति पत्नी और वो' में 'मैरिटल रेप' से जुड़े डायलॉग पर भड़के लोग, यूं लगा डाली मेकर्स और स्टारकास्ट की क्लास

खास बातें पति पत्नी और वो का ट्रेलर हुआ रिलीज चिंटू त्यागी के डायलॉग पर भड़के लोग ट्विटर पर यूं लगा डाली क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो' को लेकर कहा है कि यह 'सेक्सिस्ट फिल्म' नहीं है. उन्होंने बताया कि शादी के विषय पर एक सेक्सिस्ट संदेश देने का फिल्म का इरादा नहीं है. इसके विपरीत यह फिल्म लैंगिक समानता स्थापित करने की कोशिश करती है. लेकिन फिल्म के ट्रेलर का असर लोगों पर उल्टा ही देखने को मिल रहा है. दरअसल, 'पति पत्नी और वो' (Pati Patni Aur Woh) के कुछ डायलॉग्स को लेकर लोग भड़के नजर आ रहे हैं. इन डायलॉग्स में लोगों ने मैरिटल रेप से जुड़ी बातों के बचाव पर अपना गुस्सा जताया है.बता दें, कार्तिक आर्यन की ये फिल्म 1978 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है.

Did the monologue in the trailer of #PatiPatniAurWoh seriously just defend marital rape — Antara Lahiri (@AntaraLahiri) November 4, 2019

...so the whole team of this movie think rape is a joke..."balatkaar" is not a joke and no wife would tag her husband as "balatkaari" just for fun...stop justifying stupidity just bcoz ur need a rhyming scheme in ur dialogues..!!! — Apurva (@Apurva81287066) November 4, 2019



फिल्म 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' के ट्रेलर में 'चिंटू त्यागी' बनें कार्तिक आर्यन के एक डायलॉग को लेकर लोग मेकर्स पर मैरिटल रेप का बचाव करने का आरोप लगा रहे हैं. बता दें, ट्रेलर में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपने दोस्त अपारशक्ति खुराना से कह रहे हैं, 'बीवी से सेक्स मांग लें तो हम भिखारी, बीवी को सेक्स मना कर दें तो हम अत्याचारी और किसी तरह जुगाड़ लगाकर उससे सेक्स हासिल कर लें तो बलात्कारी भी हम ही.'

“Aur kisi tarah biwi se sex haasil kar le, toh balaatkaari bhi hum” Joking about marital rape is not okay. #PatiPatniAurWoh#PatiPatniAurWoh — Vinit Addepalli (@VinitVenkat) November 4, 2019

This misogyny needs to end! A woman's power to consent is not something to joke about and what makes it worse is that 20-something year olds are being part of such projects. #PatiPatniAurWoh#Hindifilmindustry#MaritalRape — Raahat Manrai (@RaahatManrai) November 4, 2019

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के इस डायलॉग पर सवाल खड़ा करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'क्या 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' फिल्म का डायलॉग मैरिटल रेप का बचाव कर रहा है.' वहीं, दूसरे यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'पति पत्नी और वो की पूरी टीम सोचती है कि रेप एक मजाक है....'बलात्कार' कोई मजाक नहीं है और कोई भी पत्नी अपने पति को मजाक के तौर पर बलात्कारी होने का टैग नहीं देगी. तो इस मूर्खता को सही ठहराना बंद करें.'

Its 2019 and still people think it's okay to joke about rape! Cringeworthy at all levels!

Saw trailer of #PatiPatniAurWoh and what a shameful statement what says that "Rape" is a "Jugad Sex"

Utterly disgraced by this dialogue and atleast didn't expect this from @TheAaryanKartik . — Aaftab Alam ???????? (@SRKian_Aaftab) November 4, 2019

बता दें कि 'पति पत्नी और वो' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर, यह पूछे जाने पर कि एडल्ट्री पर एक सेक्सिस्ट टिप्पणी होने के संबंध में क्या वह इस कहानी में काम करने को लेकर उलझन में थीं? इसके जवाब में भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने कहा, "जैसे ही मैंने कहानी पढ़ी, जो भी सवाल मेरे मन में थे, सब गायब हो गए. फिल्म में कई मजेदार बातें हैं, लेकिन कहीं पर भी ओछापन नहीं है."

