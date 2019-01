Rajinikath's Petta, Viswasam Box Office Collection Day 3: रजनीकांत की 'पेट्टा' को मिली अजीत की 'विस्वासम' से टक्कर, ताबड़तोड़ हो रही कमाई

Petta, Viswasam Box Office Collection Day 3: साउथ के दो सुपरस्टार थलाइवा (Thalaiva) रजनीकांत (Rajinikath) और अजीत (Ajith) बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं. रजनीकांत (Rajinikath) अपनी फिल्म 'पेट्टा' (Petta) से फिर दर्शकों के दिल बनाने में कामयाब रही तो वहीं अजीत की फिल्म 'विस्वासम' (Viswasam) ने सिर्फ तमिल भाषा से ही तूफान मचा रखा है. 'पेट्टा' फिल्म तमिल के अलावा तेलुगू और हिंदी भाषा में भी रिलीज की गई है. ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला के मुताबिक 'पेट्टा' ने तीनों भाषाओं में दो दिन में 35.50 करोड़ रुपए कमा ली है, जबकि अजीत की फिल्म 'विस्वासम' (Viswasam) ने सिर्फ तमिल भाषा से ही साउथ में तूफान मचाते हुए 33.50 करोड़ कमाई. बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों की धूम मची हुई है.

'पेट्टा' (Petta) फिल्म का हिंदी वर्जन इसलिए भी नॉर्थ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने से चूक गया, क्योंकि पिछले साल आई रजनीकांत (Rajinikath) की फिल्म '2.0' की तरह इसे प्रमोट नहीं किया गया. इतना ही नहीं, 'पेट्टा' के हिंदी वर्जन फिल्म में रजनीकांत (Rajinikath) की आवाज को अच्छे से डब नहीं किया गया. इसी वजह से फिल्म को नॉर्थ बॉक्स ऑफिस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है. हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में फिल्म को अच्छा कलेक्शन मिल रहा है. पोंगल को मौके पर रिलीज हुई रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'पेट्टा' (Petta) और अजीत की 'विश्वासम' (Viswasam) का जादू लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है.

With not so good dubbing for #Superstar@rajinikanth 's voice and not being promoted well like #2Point0, #Petta Hindi is not making much of a noise in North India Box office..



Few centers in #Mumbai / #Maharashtra circuit reported good audience.. pic.twitter.com/rRIVLOq89d