PM Modi के 21 दिन के लॉकडाउन पर बोले बॉलीवुड डायरेक्टर, कहा- लोग कोरोना से उतना नहीं मरेंगे जितना...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का आदेश दिया. पीएम मोदी (PM Modi) के इस ऐलान के बात लगातार बॉलीवुड गलियारों से रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma Twitter) ने इस पर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने लिखा, "ऐसा लगता है कि लोग 'कोरोना' से ज्यादा बोरियत से मर जाएंगे."

Looks like more people are going to die out of boredom than due to Corona