PM Modi ने जनता से 5 मिनट के बाद अब मांगे 9 मिनट, तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन- घर में रहना है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इस तरह हम दिखाएंगे कि पूरा देश एक है और कोई भी अकेला नहीं है. पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि किसी को घर से बाहर नहीं आना है, और सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना है. यही नहीं, पीएम मोदी ने लक्ष्मण रेखा न लांघने का भी अनुरोध किया है.

5th April....9pm....from INSIDE our houses. INSIDE.



