पीएम मोदी ने की 'जनता कर्फ्यू' की अपील, शबाना आजमी समेत बॉलीवुड से यूं आए रिएक्शन

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी (PM Modi) ने जहां 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों को घरों में रहने के लिए कहा तो इसके साथ ही उन्होंने रविवार के दिन यानी 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' का आह्वान किया. पीएम मोदी के इस 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर बॉलीवुड से रिएक्शन आ रहे हैं. शबाना आजमी (Shabana Azmi), महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और रितेश ने ट्वीट कर अपनी राय पेश की है.

Its not nonsense . Its a master stroke to unite all Indians to feel we are in this together . https://t.co/6yvI12fid2

शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने एक ट्वीट का जवाब दिया था और ट्वीट करने वाले को फटकार लगाई थी क्योंकि इस ट्वीट में पीएम मोदी के 22 मार्च को शाम पांच बजे कोरोना से फाइट करने वालों के हौसले बढ़ाने के लिए अपनी बालकनी, दरवाजे या खिड़की पर खड़े होकर ताली या थाली बजाने की अपील की आलोचना की गई थी. शबाना आजमी ने कहा, 'यह कोई बेवकूफी नहीं है. यह सभी भारतीयों को एक साथ लाने के लिए मास्टरस्ट्रोक है.'

महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' को लेकर कहा, 'जनता कर्फ्यूः सोशल डिस्टेंसिंग. चीजों को जोड़ने के लिए अलग रहना.'

Hon. PM Shri @narendramodi ji announces 'janta curfew' on 22 March, from 7am to 9pm. He also appeals to all to work from home as much as possible & adopt social distancing. Senior citizens above 60 to stay at home for next 2 weeks. Let's do this as one nation. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/GHp81lbYaS