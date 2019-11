बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने किया ट्वीट, बोले- मोदीजी मेरे 15 लाख लौटाते हैं तो मैं बीवी के लिए...

'बिग बॉस' (Bigg Boss 13) में नजर आए तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) सोशल मीडिया पर सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं. बीते दिन उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. उनके प्रदर्शन के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया था. इससे इतर तहसीन पूनावाला का एक ट्वीट सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में तहसीन पूनावाला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को संबोधित किया है, साथ ही उनके द्वारा 15 लाख रुपये लौटाने की भी बात कही है.

I love buying expensive bags & clothes for my wife. Modi ji if he returns my 15lacs will buy more. I have a wife ..haven't dumped her you see https://t.co/uxHPkqJyaM