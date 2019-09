PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सनी देओल ने क्या ट्वीट, बोले- आपका समर्पण और प्रतिबद्धता...

खास बातें 69 वर्ष के हुए पीएम मोदी 17 सितंबर, 1950 में हुआ था जन्म 2014 में बने देश के पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज 69 वर्ष के हो गए. पीएम मोदी (PM Modi) का पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है. पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे है और 2014 में लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपनी ऐतिहासिक जीत को 2019 में भी दोहराया और वे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), बिहार के मुख्यमत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) समेत कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी है तो इसके साथ ही बॉलीवुड से भी उनको बधाई संदेश मिल रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल (Sunny Deol), एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी उन्हें ट्विटर के जरिये बधाई दी है. ट्विटर पर #HappyBdayPMModi हैशटैग ट्रेंड कर रहा है.

Wish you a very happy birthday @narendramodi ji

May you continue to serve the nation with all the energy. Your dedication, commitment and vision of building a #NewIndia will always keep inspiring all of us.

I pray for your long, healthy and prosperous life.

#HappyBdayPMModi — Sunny Deol (@iamsunnydeol) September 17, 2019

Many many happy returns of the day to our beloved PM @narendramodi ji Here's a humble birthday wish from a proud Indian. Jai Hind#HappyBdayPMModi#HappyBirthdayNarendraModi#HappyBirthdayPM#NarendraModiBirthday@PMOIndiapic.twitter.com/iICWIi1LRB — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) September 17, 2019

Happy Birthday to Hon. PM Shri. @narendramodi ji My sincere gratitude for your continuous efforts for reformation and development of our great nation. May lord Ganesh bless you with a very long and healthy life. pic.twitter.com/zJ04npDEW6 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) September 17, 2019

Sir @narendramodi wishing you a very happy birthday! You are doing a great job for India and Indian people! Regards!! — KRK (@kamaalrkhan) September 17, 2019

Happy Birthday Hon. Prime Minister @narendramodi ji. May God give you long and healthy life. May you continue to lead our nation for many many years to come. आदरणीय प्रधानमंत्री जी।आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आपकी स्वस्थ एवं लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। pic.twitter.com/PYxMpuCOM6 — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2019

