इस बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर विपक्ष को दी सलाह, बोले- मोदी से नफरत करने में...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के चुनाव रुझानों में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में एनडीए ने 330 से ज्यादा सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है. लोकसभा चुनाव रुझानों पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड जगत के लोग भी लगातार ट्विटर पर अपने विचार शेयर कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में लीड किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने भी चुनावी रुझानों को देखते हुए ट्वीट किया है. बता दें कि 24 मई को विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'नरेंद्र मोदी' (Narendra Modi) रिलीज होने वाली है. उनकी (Vivek Oberoi) यह फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जीवन पर आधारित है.

बॉलीवुड एक्टर ने विपक्ष को दी सलाह, बोले- मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, ममता अब हो जाएं रिटायर

To all the politicians who were united by their hate against @narendramodi. A humble request to you all - please spend less time hating #Modi and more time loving #Bharat????????. India needs a sensible opposition for a healthy democracy. Jai Hind ???????? #ElectionResults2019#ModiPhirSepic.twitter.com/KWthkLltIH