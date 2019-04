पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज डेट आई सामने, अब 11 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बायोपिक की रिलीज तारीख 11 अप्रैल तय कर दी गई है. निर्माताओं ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. 11 अप्रैल को ही लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण का मतदान होना है. निर्माता संदीप सिंह ने फिल्म के पोस्टर के साथ ट्वीट किया, "पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi)11 अप्रैल को औपचारिक रूप से रिलीज होगी." इस फिल्म की रिलीज तारीख सामने आने के बाद फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार (Omung Kumar) ने कहा, "सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद. अब पीएम मोदी की बायोपिक 11 अप्रैल को रिलीज होगी."

विवेक ओबेरॉय BJP के लिए करेंगे चुनाव प्रचार, भाजपा ने लिस्ट जारी कर सबको चौंकाया

Omung Kumar, director of film 'PM Narendra Modi' tweets: Thank you everyone for your support. Here's the date when our film PM Narendra Modi will be releasing. 11th April. Jai hind. (file pic) pic.twitter.com/r8M0AHUvPd