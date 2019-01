PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में विवेक ओबेरॉय, 7 जनवरी को रिलीज होगा पहला पोस्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi Biopic) के ऊपर बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है. बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक का दौर है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनैतिक फिल्मों का माहौल भी पूरी तरह गर्माया हुआ है. हाल ही में रिलीज हुए 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidenta Prime Miniseter)' के ट्रेलर ने राजनैतिक गलियारों में हंगामा बरपाया हुआ है, वहीं इस बीच पक्की खबर आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बायोपिक बॉलीवुड में बनने जा रही है . फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एनाउंस किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक (PM Narendra Modi Biopic) बनने जा रही है और इसे 'मैरी कौम' और 'सरबजीत' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर ओमंग कुमार (Omung Kumar) डायरेक्ट करेंगे. कहा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में विवेक ओबरॉय (Vivek Oberoi) लीड कैरेक्टर निभा सकते हैं.

IT'S OFFICIAL... Vivekanand Oberoi [Vivek Oberoi] to star in Narendra Modi biopic, titled #PMNarendraModi... Directed by Omung Kumar... Produced by Sandip Ssingh... First look poster will be launched on 7 Jan 2019... Filming starts mid-Jan 2019.