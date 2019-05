फराह ने राहुल गांधी को दी पीएम मोदी के सुझाव पर चुनाव लड़ने की सलाह, बोलीं- गांधी बनाम गोडसे...

लोकसभा चुनाव (Elections 2019) को लेकर सरगर्मियां उफान पर हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली है. हालांकि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के हर हमले का जवाब अपने तरीके से दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट खूब वायरल भी हो रहे हैं. अब जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पीएम मोदी का सुझाव मानने की सलाह दे डाली है और बीजेपी से भी कुछ इस तरह चुनाव लड़ने के लिए कहा है.

Rahul @RahulGandhi should take up PMs suggestion & should fight election in name of Rajiv Gandhi & Mahatma Gandhi.Then Maybe the BJP can fight elections in the name of Nathuram Godse's & Veer Sawarkar. Gandhi vs Godse & Gandhi vs Sawarkar. What say?