पीएम मोदी पर बॉलीवुड एक्टर का तंज, बोले- 1987 में उनके पास डिजिटल कैमरा था, लेकिन...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बालाकोट एयर स्ट्राइक (Balakot Air Strike) के दौरान बादलों और रडार वाला बयान दे रहे हैं. पीएम मोदी ने न्यूज चैनल 'न्यूज नेशन' को यह इंटरव्यू दिया था. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) इस इंटरव्यू में बता रहे हैं कि साल 1987-88 में उन्होंने डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था और ईमेल के जरिये उसकी फोटो को भेजा था. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी (PM Modi) का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने भी उनके इस वीडियो पर कमेंट किया है. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Our PM Modi Ji was so poor that he was having digital camera and Email in 1987, but he was not having money to buy IPhone.

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गरीब थे उनके पास 1987 में डिजिटल कैमरा था, लेकिन उनके पास आईफोन खरीदने का पैसा नहीं था." कमाल खान ने इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के इंटरव्यू के हिस्से पर निशाना साधा है. कमाल खान के इस ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं. कमाल खान ने आगे भी कई कमेंट किए.

PM Modi Ji was having digital camera and email in 1987, while we got email in the most developed country UAE in 1996. And still he says that congress has done nothing in India. Which one is truth?