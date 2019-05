पीएम मोदी के बाद ट्विंकल खन्ना ने भी आंखों पर चश्मा लगाकर की साधना, बोलीं- वेडिंग फोटोग्राफी के बाद अब...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने चुनाव प्रचार से फुरसत पाने के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन किए और वहां उनकी गुफा के अंदर साधना करते हुए फोटो जमकर वायरल भी हुई. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की इस फोटो ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां लूटीं और बॉलीवुड से इसे लेकर जोरदार रिएक्शन भी आए. बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने साधना को लेकर अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर चुटकी ली है और मेडिटेशन करते हुए अपनी एक फोटो भी पोस्ट की है. वैसे भी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) सोशल मीडिया पर चुटकी लेने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं हैं.

Folks please sign up-After seeing so many spiritual images in the last few days-I am now starting a series of workshops ‘Meditation Photography-Poses and Angles' I have a feeling after wedding photography this is going to be the next big thing :) #AJokeADayMayKeepJillSanepic.twitter.com/uYP4FpQvYX