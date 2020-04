पीएम मोदी की अपील पर बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट, तो प्रधानमंत्री ने Tweet कर यूं दिया जवाब...

India is united in defeating COVID-19. This unity will be manifested tomorrow evening. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/RfjzTZldou — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2020

Together we will all defeat COVID-19. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/IyakhwYrwI — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2020



प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) ने कविता के जरिए दीया और मोबत्ती जलाने की सलाह दी थी. इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'प्रेरक और उत्साहवर्धक.' वहीं, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) के ट्वीट का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लिखा, "भारत कोविड 19 को हराने के लिए एकजुट है और यह एकता कल शाम को प्रकट होगी." पीएम मोदी ने एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) के ट्वीट का भी जवाब दिया है.

Excellent message to all Indians. Light a lamp, brighten everyone else's path. #9pm9minutehttps://t.co/8t5tzfb59T — Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2020



वहीं, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो मैसेज में कहा था कि इस तरह हम दिखाएंगे कि पूरा देश एक है और कोई भी अकेला नहीं है. पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि किसी को घर से बाहर नहीं आना है, और सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना है. यही नहीं, पीएम मोदी ने लक्ष्मण रेखा न लांघने का भी अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में, हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है. 130 करोड़ देशवासी, एक ही संकल्प के साथ कृतसंकल्प हैं.