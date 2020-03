पीएम मोदी ने कहा महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता, तो मशहूर लेखक बोले- पांडवों ने सारे बच्चे खो दिए थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरानावायरस (Coronavirus) से लड़ाई की तुलना 'महाभारत के युद्ध' (Mahabharata) से करते हुए कहा था कि 130 करोड़ महारथियों के बलबूते और सामाजिक दूरी बनाकर एवं घरों में रहकर देश इस युद्ध में जीत हासिल करेगा.पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये संवाद में कहा था: "महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था.आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए."

When politicians say Mahabharata war was 'won' in 18 days, they fail to mention that the 'winners' - the Pandavas - lost all their children (Abhimanyu, Ghatatkoch, Aravan, Upapandavas). That was the price of the 'victory'. Careful with mythic smilies.