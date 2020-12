'दिल बेचारा' एक्ट्रेस संजना सांघी के विज्ञापन पर भड़कीं पूजा बेदी, बोलीं- क्या होता अगर पुरुष महिला को पीटता...

Absolutely HORRIFIED 2 watch this advt. Domestic violence against men is NOT acceptable. What if a man was slapping a woman in this advt? This should NEVER CLEAR an advertising board! #men have rights! #domesticviolence @sharmarekha @smritiirani @DeepikaBhardwaj @amitdeshmra https://t.co/9yph7VMuAw

संजना सांघी (Sanjana Sanghi) के इस विज्ञापन में नजर आ रहा है कि वह अपने साथ बैठे लड़के को इसलिए आठ थप्पड़ मारती हैं, जिससे वह पता कर सकें कि अगला कौन सा शो देखना है. संजना सांघी के विज्ञापन को भयानक बताते हुए पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने लिखा, "इस विज्ञापन को देखना काफी भयानक है. पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं है. क्या होता अगर इस विज्ञापन में पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा होता. विज्ञापन बोर्ड को इसे क्लियर नहीं करना चाहिए था. पुरुषों को भी अधिकार है." पूजा बेदी के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर भी उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Thats the new @lionsgateplayIN app featuring @sanjanasanghi96



▪️ An official complaint will be sent soon to @ascionline

▪️ No one will get away anymore by mocking Men being slapped



Others who wish to send your complaints, here's the Email ID | contact@ascionline.org#MenToopic.twitter.com/S2j4dorEvw