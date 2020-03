बॉलीवुड एक्ट्रेस की कोरोनावायरस के मद्देनजर पीएम मोदी और वित्त मंत्री को सलाह, बोलीं- खत्म कर दो इनकम टैक्स...

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) कोरोनावायरस (Coronavirus) और देश के मौजूदा हालात को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं. पूजा बेदी के ट्वीट खूब पढ़े भी जा रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी (BJP), पीएम मोदी और वित्त मंत्री एन. सीतारमण (N Sitharaman) को भी टैग किया है. पूजा बेदी (Pooja Bedi) का यह ट्वीट भी खूब पढ़ा जा रहा है, जिसमें उन्हें इस साल के इनकम टैक्स (Income Tax) को माफ किए जाने की बात कही है.

This is actually the RIGHT time for @BJP4India@PMOIndia@nsitharaman given economic state of India 2 ABOLISH income tax 4 the year & introduce a 0.01% transaction tax on any money movement.

Those who pay income tax r suffering huge business losses. It's a win-win for all.