पूजा बेदी मंगेतर के साथ पहुंची गोवा, तो लोगों ने कर दिया ट्रोल बोले- वहां पर कोरोना के 0 केस हैं, लेकिन अब...

Drove back with fiancee maneck to our home in #Goa . (He's goan. My home, car & business are all goa registered) The entire process of border control/ #COVID19 testing & the condition of quarantine facility was an experience that simply CANNOT become an acceptable way of life. pic.twitter.com/wNKV6MU11v — Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 18, 2020



एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने अपने मंगेतर के साथ गोवा जाने की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, "मंगेतर मानेक के साथ हम अपने गोवा वाले घर में वापस लौटे. वह गोवा के हैं. मेरी गाड़ी, घर और बिजनेस गोवा में रजिस्टर्ड है. सीमा नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया, कोविड 19 (Covid 19) परीक्षण और क्वारंटीन फैसिलिटी की स्थिति एक अनुभव था, जो जीवन का एक स्वीकार्य तरीका नहीं बन सकता है." पूजा बेदी के इस ट्वीट के बाद से ही लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.

People going into Goa has costed them active cases where there were 0. They shouldn't have allowed people coming inside actually. Thwyxare the sufferers. — MYOB first (@ruthuis) May 18, 2020

This is what is happening...no cases in Goa...but see we have so many now....thanks to this stupid people .... — Zelya (@gomeszelya) May 18, 2020

Madam it is for our own safety. The Nation is in extended lockdown due to lack of discretion in handful people. Regards — Mukesh (@mkmanocha) May 18, 2020

एक शख्स ने एक्ट्रेस पूजा बेदी को ट्रोल करते हुए लिखा, "जब गोवा में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, तब जो लोग गोवा जा रहे हैं उनकी वजह से राज्य को भुगतना पड़ेगा. उन्हें दरअसल, लोगों को अंदर आने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए." वहीं, दूसरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह वही हो रहा है. गोवा में एक भी केस नहीं है. लेकिन देखिए अब हमारे पास बहुत हैं, धन्यवाद इन बेवकूफ लोगों के लिए."