पूजा बेदी ने पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने के फैसले पर किया रिएक्ट, बोलीं- लोकतंत्र पर खतरे के बाद...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार शाम एक ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया कि वह इस रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने का विचार कर रहे हैं. पीएम मोदी (Narendra Modi) के इस ट्वीट के बाद जनता के साथ-साथ लगातार सेलेब्रिटीज भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं. जहां लगातार लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कह रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस पूजा बेदी का ट्वीट जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि क्या अब सोशल मीडिया पर बैन लग जाएगा. पूजा बेदी का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Oh God!!!! ????????Makes me wonder if this means that @narendramodi wants us all to get off social media as well???? Will social media be the next ban in our threatened democracy ???

How many of you would be okay if you woke up to find social media as gone as our 1000 rupee notes? https://t.co/uXU59nziR7