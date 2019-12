CAB पर वोटिंग के समय राज्यसभा में शिवसेना सांसदों के न होने पर पूजा भट्ट ने साधा निशाना, बोलीं- कितना आसान है...

शिवसेना के नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) पर वोटिंग के समय राज्यसभा से गैरहाजिर रहने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने निशाना साधा है. पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने शिवसेना (Shiv Sena) को लेकर ट्वीट किया है और कहा है, 'कितना आसान है. हम जो करते हैं वैसे ही होते हैं, हम वही हैं जो हम करते हैं, न कि हम जो कहते हैं वह करेंगे.' इस तरह पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने नागरिक संशोधन विधेयक (CAB) को लेकर शिव सेना का आड़े हाथ लिया है. नागरिक संशोधन विधेयक (CAB) के पारित होने के बाद अब सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं और बॉलीवुड से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां इस पर अपने रिएक्शन दे रही हैं.

How convenient. We are what we do,not what we say we will do. https://t.co/PlpFeEDTzQ