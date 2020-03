पूजा भट्ट ने महाराष्ट्र में फंसे 800 मजदूरों को लेकर दिया आदित्य ठाकरे को जवाब, बोलीं- आपसे रिक्वेस्ट है कि...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में 21 दिनों तक का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. जिससे करीब 800 मजदूर महाराष्ट्र में फंस गए हैं. इस बात को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने 800 मजदूरों के लिए चिंता जताते हुए आदित्य ठाकरे को सलाह दी. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र के स्टेडियम और स्टूडियो में मजदूरों को रहने के लिए जगह देने का भी अनुरोध किया. पूजा भट्ट का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Dear MR. Thackeray, may I please urgently request that you direct studios & stadiums across Maharashtra to please be converted into spaces where these migrant workers/daily wage earners can get some refuge? Here their health can be monitored & contact curtailed. @CMOMaharashtrahttps://t.co/pc2ZrVm9YP