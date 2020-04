दिल्ली की चिड़ियाघर में हुई बाघिन की मौत, तो भड़कीं आलिया भट्ट की बहन, बोलीं- हम मनोरंजन के लिए जानवरों को...

देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर (Delhi Zoo) में हाल ही में 14 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई. हालांकि, खबरें थीं कि बाघिन की मौत कोरोनावायरस से हुई है, लेकिन जांच में पाया गया कि बाघिन की मौत रीनल फेलियर की वजह से हुई थी. अब इसको लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बहन पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) का रिएक्शन आया है. पूजा भट्ट ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और साथ ही सभी चिड़ियाघरों को बंद करने की बात कही है.

This is deplorable. It's time to shut down zoos permanently. The virus has reminded us how insignificant we are in the scheme of things. And we want to cage animals for entertainment when we can barely look after them. Tragic. https://t.co/EBjEj91kdA