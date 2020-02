सलमान खान के साथ 'कभी ईद कभी दिवाली' में काम करने पर पूजा हेगड़े का आया रिएक्शन, बोलीं- अब इंतजार नहीं होता...

अभिनेत्री पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) आगामी फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' में सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आएंगी. इस पर अभिनेत्री का कहना है कि वह सुपरस्टारों में से एक सलमान के साथ काम करने की शुरुआत करने का इंतजार नहीं कर पा रही हैं. अपने उत्साह का इजहार पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने ट्वीट के माध्यम से किया. अभिनेत्री ने लिखा, 'साल 2020 की शुरुआत बहुत बड़ी है. आप सबके साथ यह खबर साझा करने के लिए मरे जा रही हूं, सलमान खान...आपके साथ इस पर काम करने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं.' फिल्म में पूजा सलमान खान की प्रेमिका के तौर पर नजर आएंगी.

2020 begins in a BIG way! Aaaahhhh been dying to share this news with you'll @BeingSalmanKhan can't wait to start working on this one with you @NGEMovies@farhad_samji let's gooo #KabhiEidKabhiDiwali#blessed#SajidNadiadwala@WardaNadiadwalapic.twitter.com/tPEKcPjy6m