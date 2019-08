प्रभास की खातिर जान गंवा बैठा उनका यह फैन, यूं हुआ दर्दनाक हादसा

किसी भी फैन के लिए उसके पसंदीदा स्टार की फिल्म रिलीज होना किसी त्योहार से कम नहीं होता है. अपने फेवरेट सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होने पर न केवल फैन में एक्साइटमेंट होती है, बल्कि उनके मन में अपने स्टार के लिए ढेर सारा प्यार भी होता है. ऐसा ही उत्साह साउथ के दिग्गज एक्टर प्रभास (Prabhas) के एक फैन में भी देखने को मिला, जो उनकी फिल्म 'साहो (Saaho)' के रिलीज होने की खुशी में सिनेमाहॉल को सुपरस्टार के पोस्टर से सजा रहा था. लेकिन, प्रभास (Prabhas) के फैन के इस प्यार ने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी.

