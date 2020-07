'बोल बच्चन' के 8 साल पूरे होने पर बाकी कास्ट को भूल गए अजय देवगन, प्राची देसाई ने Tweet कर यूं दिलाई याद

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने 'बोल बच्चन' (Bol Bachchan) के 8 साल पूरे होने पर लिखा था, "जब बच्चन बोलते हैं तो मैं सुनता हूं (खासकर अमित जी को). बोल बच्चन के 8 साल पूरे हो गए हैं." वहीं, प्राची देसाई (Prachi Desai) ने अजय देवगन के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप फिल्म के बाकी कलाकारों को भूल गए हैं. उन्होंने लिखा, "हाय अजय देवगन, ऐसा लग रहा है कि आप हम बाकी कास्ट को मेंशन करना भूल गए हैं, जैसे आसिन, कृष्णा अभिषेक, असरानी जी, नीरज वोहरा जी, जीतू वर्मा और अर्चना पूरण सिंह. हम सभी ने साथ में मिलकर यह शानदार फिल्म बनाई थी."

प्राची देसाई (Prachi Desai) के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने भी उनका खूब साथ दिया. एक यूजर ने प्राची देसाई के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, "बहुत अच्छे प्राची. आप बाहरी हैं, इसलिए इन्होंने आपको मेंशन नहीं किया." वहीं, दूसरे यूजर ने प्राची के ट्वीट पर रिप्लाई किया, "बहुत सही कहा प्राची." बता दें कि प्राची देसाई के ट्वीट के बाद अभी तक अजय देवगन का कोई जवाब नहीं आया है. वहीं, बाकी कास्ट को ट्वीट में न मेंशन करने के लिए सोशल मीडिया यूजर ने अजय देवगन की भी आलोचनाएं कीं.