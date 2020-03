प्रकाश राज ने 'सुपरहीरो' बनकर मजदूरों को दी अपने फार्म में जगह, बोले- यह केवल सरकार का काम...

बॉलीवुड कलाकार कोरोनावायरस (Coronavirus Pandemic) के बीच लगातार गरीबों की मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं. कोरोनावायरस के बीच ही बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) दिहाड़ी मजदूरों के लिए 'सुपरहीरो' साबित हुए. दरअसल, प्रकाश राज ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर दिहाड़ी मजदूरों को अपने फार्म में रहने के लिए जगह दी. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है. अपनी पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी भी है. प्रकाश राज (Prakash Raj) के इस कदम के लिए लोग उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं.

On my birthday today ..I did this .gave shelter to 11 stranded workers from Pondichery..chennai.. Khammam.. it's not just government s responsibility..it's ours too. #COVID2019#21daylockdown#kuchKaronna .. let's celebrate humanity .. let's fight this united .. #JustAskingpic.twitter.com/OX9hWqH05N