प्रकाश राज ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को आश्रय देने के 44 दिन बाद किया विदा, बोले- इनकी बहुत याद आएगी...

बॉलीवुड के मशहूर कलाकार प्रकाश राज (Prakash Raj) ने लॉकडाउन में फंसे दिहाड़ी मजदूरों को अपने फार्म हाउस में आश्रय दिया था. करीब 44 दिनों बात प्रकाश राज ने सभी दिहाड़ी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया. इससे जुड़ी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा की हैं, जो खूब सबका ध्यान खींच रही हैं. लॉकडाउन में फंसे इन लोगों के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि वह इन लोगों को बहुत याद करने वाले हैं. इसके साथ ही एक्टर ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे लोगों की जिंदगी से उन्होंने काफी कुछ सीखा है.

Thank u @KTRTRS@TelanganaDGP for the safe passage ..44 days of sheltering them n sharing my farm ..I'm gonna miss them... learnt a lot from their stories of life n love ..im proud as a fellow citizen that I didn't let them down .and I instilled hope n celebrated sharing .. bliss pic.twitter.com/GmFF5NdwjI