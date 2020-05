प्रकाश राज ने उठाया मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा, बसों मे बैठे लोगों का Photo शेयर कर बोले- रोजाना सैकडों...

कोरोना वायरस (Coronavirus) लगातार देश में पांव पसार रहा है. इसकी दहशत को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू कर रखा है. लॉकडाउन (Lockdown) के चलते मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं. इसी बीच लोगों की सहायता के लिए लगातार बॉलीवुड सेलेब्स सामने आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं. एक्टर अपने फॉर्महाउस पर रहकर अपने फाउंडेशन के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं.

#MigrantsOnTheRoad .. I'm not done yet ... continuing to stand by hundreds of them everyday...#JustAsking ..requesting you please find a way to reach some one closer to you. Let's give back to life ..a #prakashrajfoundation initiative pic.twitter.com/lRPIDqVioV