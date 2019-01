प्रकाश राज ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, AAP नेता से मांगी ये सलाह

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात की. इसे देखते हुए कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) की तैयारी जोरों पर हैं. अभिनेता प्रकाश राज ने अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं. प्रकाश राज पहले ही राजनीति में एंट्री का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने बताया है कि वो बेंगलूरू सेंट्रल से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे. प्रकाश राज (Prakash Raj) वैसे भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी सरकार की नीतियों की मुखरता से आलोचना करते आए हैं और इसके लिए उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा है.

Met delhi CM @ArvindKejriwal thanked him and @AamAadmiParty for the support in my political journey. Discussed and requested to share various ways to address issues which his team has commendably done.. #bengalurucentral #citizensvoice in parliament #justasking in parliament too pic.twitter.com/FJu4OirGWW

प्रकाश राज (Prakash Raj) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arving Kejriwal) से मुलाकात के बाद ट्वीट किया हैः 'दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर उन्हें और उनकी आम आदमी पार्टी का मेरे राजनैतिक सफर में सपोर्ट के लिए आभार जताया. उनके साथ चर्चा की और उनकी टीम ने जिस तरीके से कई अहम मसलों को सुलझाया है, उसके बारे में भी जानकारी ली.' प्रकाश राज लंबे समय से सोशल मीडिया पर अपने तीखे कमेंट्स की वजह से सुर्खियों में हैं और वह सरकारी की नीतियों की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं.

#2019 PARLIAMENT ELECTIONS.Thank you for the warm n encouraging response to my new journey.. I will be contesting from BENGALURU CENTRAL constituency #KARNATAKA as an INDEPENDENT..will share the Details with the media in few days..#citizensvoice#justasking in parliament too... pic.twitter.com/wJN4WaHlZP