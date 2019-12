प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले- बेरोजगारी, किसानों की समस्या...देखें Tweet

एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) अकसर समासामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करते नजर आते हैं. अब प्रकाश राज ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से ट्वीट के जरिए सवाल किया है. प्रकाश राज का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में प्रकाश राज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर निशाना साध रहे हैं. प्रकाश राज (Prakash Raj Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रिय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय पंजीकृत बेरोजगार, संकट में किसान...बिना शिक्षा के बच्चे...बेघर गरीब. क्या ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए."

Dear PRIME MINISTER ... NATIONAL REGISTER of the UNEMPLOYED...FARMERS IN DISTRESS ..CHILDREN WITHOUT EDUCATION..HOMELESS POOR ..shouldn't this be your PRIORITY.. #JustAsking #IndiaAgainstCAA_NRC #Emergency2019 #IndiaAgainstViolence

प्रकाश राज (Prakash Raj) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इससे पहले एक्टर ने एक और ट्वीट किया था. इस ट्वीट के साथ प्रकाश राज ने एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प होती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज (Prakash Raj Tweet) ने लिखा, "हम तुम्हें चुनौती देते हैं, संविधान को मारने से पहले तुम कितने लोगों को मारोगे."

How many more will you KILL before you KILL the CONSTITUTION .. WE DARE YOU #IndiaAgainstCAA_NRC#Emergency2019#JustAskingpic.twitter.com/uYIuLOyV68