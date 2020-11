Bihar Election Results: बिहार चुनाव नतीजों पर प्रकाश राज का रिएक्शन, बोले- अमेरिका में 'अबकी बार' खत्म, आज बिहार...

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly election 2020) के लिये मंगलवार को मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हो गई. बिहार चुनाव के लिये मतगणना 38 जिलों के 55 मतगणना केंद्रों पर हो रही है. इस चुनाव के परिणाम राज्य में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य तय करेंगे. नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वहीं, अब बिहार के चुनावों पर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) का रिएक्शन आया है. बता दें, प्रकाश राज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और राजनीति पर विशेष तौर पर अपनी राय रखते नजर आ जाते हैं.

ABKI BAAR in America is over...today is BIHAR ... hope my country has begun HEALING #justasking